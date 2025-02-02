Füze kentleri Devrim Muhafızları’nın gücünün küçük bir parçası

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin yer altındaki Füze Kenti dün düzenlenen bir törenle tanıtıldı.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Alirıza Tengsiri bu törende yaptığı açıklamada, sistemlerinin yüzlerce metre yer altında tutulduğunu ve ihtiyaç duyulduğunda çok kısa sürede devreye gireceklerini duyurdu.

Amiral Tengsiri, bu füze sistemleri ve kentlerinin, yüzlerce kilometre uzaktan atış yaparak denizin derinliklerindeki hedeflerini vurabilme kabiliyetine sahip olduğunu belirtti.

Amiral Tengsiri, “Bu sistemler, bizi dünyada deniz seyir füzesi teknolojisinde en ileri noktaya taşıyan, hareketleri artık doğrusal olmayan, tamamen güdümlü ve hedefleri belirlemede tamamen akıllı füzeler olan benzersiz özelliklere sahiptir” dedi.