İran'ın yerli yapım üç uydusu yarın görücüye çıkarılacak

İran'da Ulusal Uzay Teknolojileri Günü töreni, yarın Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Savunma BakanıTümgeneral Aziz Nesirzade, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Sattar Haşimi ve Uzay Kurumu Başkanı Hasan Salariye'nin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Bu törende İran'ın yerli yapım "Navak" uydusu ile "Pars 1" ve "Pars 2" uydularının güncellenmiş modelleri görücüye çıkarılacak.

Bu törenle eş zamanlı olarak, cumhurbaşkanının ziyaret edeceği, ülkenin araştırmacılarının hava ve uzay teknolojileri alanındaki başarılarının sergilendiği bir sergi düzenlenecek.