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2 Şub 2025 08:43

Pezeşkiyan, İran’ın yeni uzay ve savunma sistemlerini ziyaret etti

Pezeşkiyan, İran’ın yeni uzay ve savunma sistemlerini ziyaret etti

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bugün sabah saatlerinde Savunma Bakanlığı'nın uzay alanındaki en son başarılarını ziyaret etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Savunma Bakanlığı'nın uzay alanındaki en son başarılarını yerinde inceledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a Savunma Bakanı Tümgeneral Aziz Nesirzade ve İran Devrim Muhafızları Komutanları eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kompleksi'nde düzenlenen ziyaret kapsamında, "Mecid" hava savunma sistemi ve "Dezful" mobil hava savunma silah sistemi gibi önemli savunma projelerini değerlendirdi.

İran, 2 Şubat 2009'da yerli bilim insanları tarafından uzaya fırlatılan "Omid" uydusunun yıl dönümü anısına bu günü "Ulusal Uzay Teknolojisi Günü" olarak ilan etmişti.

News ID 1923977

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