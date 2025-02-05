İran'dan uzay hamlesi: Yeni fırlatmalar yolda

İran Savunma Bakanlığı Uzay Birimi Sözcüsü Ahmed Hüseyni Munis, ülkenin uzay çalışmalarındaki ilerlemelere dikkat çekerek, yakın gelecekte yeni fırlatmaların gerçekleştirileceğini duyurdu.

Sözcü, bu fırlatmalara ilişkin nihai ve detaylı bilgilerin zamanında kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

İran'ın uzay alanındaki gelişmelerinin ülkenin bilim ve teknoloji açısından ileri seviyeye ulaşması için hayati önem taşıdığını vurgulayan Hüseyni Munis, ülkedeki farklı kurumlar arasında sağlanan koordinasyon ve birlikteliğin, İran’ın uzay çalışmalarında parlak bir geleceğe işaret ettiğini ifade etti.

Önümüzdeki hedeflere de değinen Hüseyni Munis, 36 bin kilometre irtifaya ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Serir projesi kapsamında bir tondan daha ağır yükler taşıyabilecek kapasiteye ulaşacaklarını belirten İranlı yetkili, ilk versiyonda yaklaşık 1,5 ton, ikinci versiyonda ise 4 ila 5 ton ağırlığında yükler taşımayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bilimsel bilgi ve teknoloji geliştirme açısından hiçbir engelin bulunmadığını vurgulayan Hüseyni Munis, mevcut uydu taşıyıcılarıyla nihai hedefleri olan 36 bin kilometre irtifadaki yörüngeye ulaşabileceklerini aktardı.

Hüseyni Munis, bu doğrultuda, ilk aşamada geliştirilmiş bir versiyonun tanıtılacağını ve böylece daha yüksek yörüngelere ulaşma yolunda önemli bir adım atılacağını açıkladı.

İran'ın uzay çalışmalarında bilimsel ilerlemeye odaklandığını belirten Hüseyni Munis, "Halkımıza söz veriyoruz ki, bu alanda bilimsel çabalarımızı en üst seviyeye çıkararak, milletimizin bu konudaki hakkına ulaşmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.