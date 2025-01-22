  1. İran
22 Oca 2025 11:58

Kevser uydusunun geliştirilmiş versiyonu uzaya fırlatılacak

Kevser uydusunun geliştirilmiş versiyonu uzaya fırlatılacak

Bilgi tabanlı Omid Feza Şirketi CEO'su Hüseyin Şehrabi, "Kevser 1.5" adlı geliştirilen yeni uydunun önümüzdeki yılın ilk yarısında (1404) uzaya fırlatılacağını duyurdu.

Bilgi tabanlı Omid Feza Şirketi CEO'su Hüseyin Şehrabi, "Kevser 1.5" adlı geliştirilen yeni uydunun önümüzdeki yılın ilk yarısında (1404) uzaya fırlatılacağını duyurdu.

Şehrabi, "İlerleme Öncüleri: Ulusal Yetenekler ve Başarılar Etkinliği" sergisininde yaptığı açıklamada, "Kevser 1.5, daha önce 5 Kasım'da uzaya gönderilen Kevser ve Hudhud uydularının geliştirilmiş bir versiyonudur." dedi.

Yerli üretim ve yenilikçi görevler

Kevser ve Hudhud uyduları, uzaktan algılama ve nesnelerin interneti (IoT) görevleriyle hassas tarımın gelişiminde önemli bir rol üstlendi.

Bu uyduların bileşenlerinin yüzde 85'ten fazlasının yerli olarak üretildiğini vurgulayan Şehrabi, "Tüm parçalar ithal edilse bile, bu projelerin tasarım ve üretimi tamamen yerli uzmanların elinden çıkmıştır," ifadelerini kullandı.

“Tehditleri fırsata dönüştürdük”

İran’ın karşılaştığı yaptırımları fırsata çevirerek projelerini başarıyla sürdürdüklerini belirten Şehrabi, geliştirilmiş versiyon olan Kevser 1.5'in 2025 yılının ilk yarısında fırlatılacağını ve bu uydu serisinden oluşan bir uydu ağının tasarlanıp üretileceğini açıkladı.

News ID 1923684

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