Trump'ın görüşme teklifine İran'dan ilk tepki

ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani'den Trump'ın bu açıklamalarına tepki geldi.

Trump’ın Cumhurbaşkanı Pezikeyan ile görüşme teklifine yanıt veren Muhacirani, dış politikada üç temel ilkeye bağlı olduklarını vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı’nın "onur", "hikmet" ve "maslahat" ilkelerini esas aldığını belirten Muhacirani "Ülkenin ve halkın onurunu korumak, olayların arka planını doğru bir şekilde değerlendirmek ve ülkenin çıkarlarını gözetmek, dış politikamızın değişmez prensipleridir" ifadelerini kullandı.