Yezd, İran’ın güneş enerjisi başkenti olmaya aday

İran’ın Yezd eyaleti, yıllık 330’dan fazla güneşli günü, 5 kWh/m² güneş ışınımı ve geniş elektrik altyapısı ile ülkenin yenilenebilir enerji alanındaki en stratejik bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bu özellikleri sayesinde “İran’ın Güneş Enerjisi Başkenti” olarak anılan Yezd, yeni güneş enerjisi yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

Bölgesel Elektrik Şirketi’nin Dağıtılmış Üretim ve Yenilenebilir Enerji Proje Yöneticisi Mirza Rıza Safar Neiri, Yazd’ın güneş enerjisi potansiyelini değerlendirmek amacıyla 142 farklı alanın tespit edildiğini ve toplam 1.895 megavat kapasitesinde güneş enerjisi santrali kurulması için gerekli lisansların alındığını açıkladı.