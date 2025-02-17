  1. İran
17 Şub 2025 12:00

Devrim Muahfızları'na yeni güvenli haberleşme sistemleri teslim edildi

Devrim Muahfızları'na yeni güvenli haberleşme sistemleri teslim edildi

İran Savunma Bakanlığı ve Devrim Muhafızları’nın telekomünikasyon uzmanları tarafından aylar süren araştırma ve operasyonel çalışmaların sonucu olan haberleşme sistemleri

İran Savunma Bakanlığı ve Devrim Muhafızları’nın telekomünikasyon uzmanları tarafından aylar süren araştırma ve operasyonel çalışmaların sonucu olan haberleşme sistemleri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı’nın katılımıyla tanıtıldı ve halk tabanlı birliklere teslim edildi.

Hatam-270 ve Hatam-450 sistemleri, sahadaki halk tabanlı kuvvetlerin tüm iletişim ihtiyaçlarını güvenli ve dinlemeye karşı korunaklı bir şekilde karşılayarak, her türlü coğrafi ve hava koşulunda çalışabilecek kapasiteye sahip olarak tasarlandı.

News ID 1924463

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