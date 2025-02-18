İsrail Gazze Şeridi'nde kaç cami yıktı?

Arap medyasına göre Gazze'deki Ömeri Camii önünde basın toplantısı düzenleyen Bakanlık yetkilisi, kentteki vakıf yerlerinin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yetkilinin verdiği bilgilere göre, Gazze'deki camilerin yüzde 89'u yıkıldı. 834 caminin tamamen enkaza dönerken, 275 cami ise kullanılmayacak derecede hasar gördü.
Maddi kayip 500 milyon dolari aşti
Saldırılar sonucu Gazze’de dini ve idari merkezler, vakıf malları, kabirler ve camiler büyük ölçüde zarar gördüğü, toplam maddi kaybın 500 milyon doları geçtiği belirtildi.
3 kilise de yıkıldı
Açıklamada, İsrail ordusunun cami ve mescitlerin yanı sıra 3 kiliseyi de yıktığı ifade edildi.
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