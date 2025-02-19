Pezeşkiyan: Katar İran için özel öneme sahip

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Tahran'ı ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.

Katar Emiri Şeyh Temim, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Pezeşkiyan ile Şeyh Temim, baş başa görüşmeye geçti.

Ardından Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Katar Emiri ortak basın toplantısı düzenledi.

Pezeşkiyan toplantıda yaptığı açıklamada, ''Sayın Katar Emiri ile yaptığımız görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerimizi daha da geliştirmek için iyi kararlar aldık.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ''İki ülke yetkilileri arasında devam eden görüşmeler, iki ülke arasındaki güçlü tarihsel, kültürel ve ekonomik bağların yanı sıra iki ülkenin ortak ilgi alanlarına giren uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında aynı görüşe sahip olduğunu gösteriyor.’’ ifadesini kullandı.

'Katar İran için özel öneme sahip'

Komşu ve bölge ülkeleriyle diplomatik, ekonomik, kültürel, askeri ve güvenlik alanındaki ilişkileri geliştirmenin İran'ın ana politikalarından biri olduğunu belirten Pezeşkiyan, Katar'ın İran için özel öneme sahip olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ''İran İslam Cumhuriyeti, bölge ülkelerinin iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve yapıcı ilişkiler temelinde bölgesel istikrar ve güvenliğin korunması için adımlar atabileceğine inanmaktadır.'' açıklamasında bulundu.

Katar Emiri ile yaptığı görüşmede Suriye'deki durumun da gündeme getirildiğini anlatan Pezeşkiyan, "Bugünkü görüşmede Suriye ülkesinin toprak bütünlüğüne, ulusal egemenliğine ve tüm Suriye halkının kendi kaderini belirleme sürecine katılımına vurgu yaptık." dedi.

Katar'ı, Filistin meselesine ve insani dramın yaşandığı Gazze'ye sağladığı destekten ve ateşkes için yaptığı çabalardan dolayı takdir eden Mesut Pezeşkiyan, ‘’Bölge ve dünya ülkeleri ile halklarının, dini ve insani değerler temelinde, Filistin halkının, özellikle Gazzelilerin, tarihi vatanlarında güvenli bir yaşam sürme hakkını savunmak için her türlü çabayı göstermeleri gerektiğine inanıyoruz.'' diye konuştu.