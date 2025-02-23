Fenerbahçe’den derbi için rekor prim!

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbide Fenerbahçe, yarın Galatasaray’a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkı 3’e düşürmeyi hedeflerken, takımda moraller üst seviyede.

Avrupa Ligi’nde alınan galibiyetin ardından motivasyonu artan Fenerbahçe, kritik mücadele öncesi teknik heyet ve oyuncu kadrosuyla derbi havasına girdi.

Yönetimden büyük destek: 190 milyon TL prim!

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Fenerbahçe yönetimi, oyuncuların motivasyonunu artırmak için büyük bir prim belirledi. 5 milyon Euro’luk (yaklaşık 190 milyon TL) özel ödül açıklayan yöneticiler, bu tutarı kendi ceplerinden karşılayacak.

Eğer Fenerbahçe, Galatasaray’ı deplasmanda mağlup ederse, sarı-lacivertli futbolcular kulüp tarihinde görülmemiş bir primin sahibi olacak. Yönetim, derbi öncesinde Samandıra’ya giderek takımla özel bir toplantı yapmayı da planlıyor.