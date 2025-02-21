Ortadoğu'nun en büyük bisiklet yolu Tahran'da hizmete açıldı

Tahran Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, şehir hizmetleri sunan öncü uygulama Şehrzad, bisiklet kullanımı ve akıllı ulaşım için yeni bir hizmet başlattı. Artık kullanıcılar, istasyonlarda bulunan bisikletleri barkod okutarak kiralayabilir ve Fadak, Perdistan, Nehcü’l-Belağa parkları ile 13 hektarlık bir parkın içinden geçen 47 kilometrelik Sağlık Yolu boyunca bu akıllı deneyimden faydalanabilirler.

Bu projede, vatandaşların kullanımına 140 adet normal bisiklet, 31 adet elektrikli bisiklet ve 26 adet elektrikli scooter sunulmuştur. Bisiklet ve scooter paylaşım hizmetlerinin kullanım ücreti saatlik olarak hesaplanmakta olup, ücret 130 ila 150 bin tümen arasında değişmektedir. Yolculuğun başında, kullanıcıların hesabından bir depozito alınacak ve kullanım sona erdiğinde, bu miktar şehir cüzdanlarına iade edilecektir.

Bu hizmet, sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek, hava kirliliğini azaltmak ve şehirde yaşam kalitesini artırmak amacıyla başlatılmış olup, vatandaşlara farklı ve keyifli bir bisiklet sürme deneyimi sunmaktadır.