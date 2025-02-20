Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na yabancı hakem itirazı!

Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yabancı orta hakem atanması nedeniyle Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.

TFF, Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı orta hakemin yönetmesine karar vermiş ve dev maçta Slovan Vincic'in düdük çalacağını açıklamıştı.

Derbiyi yabancı hakemin yöneteceğinin açıklanmasının ardından Galatasaray'dan ilk resmi adım geldi.

HT Spor'un haberine göre Galatasaray, Fenerbahçe derbisine yabancı orta hakem atanması nedeniyle Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.

Ne olmuştu?

Galatasaray, derbiye yabancı hakem atanması fikrine karşı çıkmıştı.

TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe Başkanlarını Salı günü TFF'ye toplantıya davet etmiş ancak Galatasaray bu toplantıya katılmamıştı.

Dün ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, derbiye yabancı orta hakem atanacağını açıklamıştı.

TFF'den bugün yapılan açıklamayla birlikte derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği duyurulmuştu.