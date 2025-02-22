Turistler, “Selman-ı Farisi” dizisinin setlerini ziyaret etti (+Video)

İranlı sinemacı Davud Mirbakıri'nin yönettiği unutulmaz dizi “Selman-ı Farisi”nin setleri, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Şahrud’da bulunan çekim lokasyonları, yüzlerce turistin akınına uğradı.

Yapımcılığını Hüseyin Taheri'nin üstlendiği 60 bölümden oluşan tarihi “Selman-ı Farisi” dizisi, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (s.a.v) ünlü sahabelerinden ve Hz. Ali'nin (a.s) yakın yarenlerinden olan İran asıllı Selman-ı Farisi'nin hikayesini anlatıyor.

Hazreti Selman-ı Farisi kimdir?

Seçkin ve meşhur sahabilerden biri. İran asıllı olup, İsfahan'ın Cey kasabasında doğmuştur. Bir rivayete göre de doğum yeri Ramehürmüz'dur. Doğum tarihi hakkında bilgi bulunmamaktadır. Selman’ın Müslüman olmadan önceki ismi, Mabah b. Buzahşan'dır. Müslüman olduktan sonra Selman ismini almıştır. Künyesi Ebu Abdullah'tır. Ona nesebi sorulduğu zaman; "Ben; Selman b. İslam'ım" demiştir.

Selman-ı Farisi, hicretin 36. yılında vefat etmiştir.