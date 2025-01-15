Los Angeles yangınları Oscar'ı da vurdu!

Los Angeles’ta etkisini sürdürmeye devam eden orman yangınları, Oscar Ödül Töreni’nin düzenlenip düzenlenemeyeceği konusunda belirsizliğe neden oldu.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, durumun ciddiyetini göz önüne alarak, törenin akıbetine ilişkin günlük değerlendirmelerde bulunduklarını açıkladı. Yangınların yarattığı insani kriz nedeniyle, Hollywood yıldızları arasında gösterişli bir kutlamanın uygunsuz olacağı görüşünün baskın olduğu öğrenildi.

Akademiden bir yetkili, birçok insanın yaşamını yitirdiği, binlercesinin ise evsiz kaldığı yangınlardan bahsederek “Bu trajik dönemde, Los Angeles sakinleri ciddi kayıplarla mücadele ederken kutlama yapıyormuş gibi görünmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ödül töreninin iptali, ilk kez 2000’lerin başında oluşturulan ve yalnızca hayatı büyük ölçüde etkileyen olaylar için devreye giren bir acil durum planı çerçevesinde değerlendirilirken şimdiye kadar tartışılan seçenekler arasında törenin ertelenmesi ya da iptalinin bulunduğu belirtiliyor.

Törenin devam etmesi durumunda ise “içinde bulunulan durumda uygunsuz olacağı” gerekçesiyle, geleneksel 171 bin dolarlık hediye çantalarının kaldırılması planlanıyor.

Acil durum planlarının bazıları, 2021 yılında koronavirüs salgını sırasında uygulansa da ödüller iptal edilmemiş, 2 ay ertelenmişti.

Ancak Paris Hilton, Mel Gibson, Anthony Hopkins ve Billy Crystal gibi ünlülerin evlerinin yıkıldığı, diğer birçok ismin ve yerel halkın da mülklerini tahliye etmek zorunda kaldığı orman yangınlarının, Hollywood’u daha önce görülmemiş bir şekilde birleştirdiği belirtiliyor.

Oscar Töreni’nin geleceğinin, yangınların seyrine ve Los Angeles’ın toparlanma sürecine bağlı olarak önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.