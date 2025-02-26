İran ve Almanya'dan kültürel işbirliğine vurgu

İran Kültürel Miras ve Turizm Bakanı Salihi Emiri, Almanya’nın Tahran Büyükelçisi Markus Potzel ile yaptığı görüşmede, İran’ın Alman turistler için güvenli bir destinasyon olduğunu ve hükümetin bu güvenliği sağlamayı taahhüt ettiğini belirtti.

İran ve Almanya arasındaki köklü kültürel bağlara vurgu yapan Bakan Emiri, iki ülke arasındaki müze işbirliklerinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Bakan Emiri ayrıca Almanya’daki Pergamon Müzesi’nden eserlerin İran’da sergilenmesi ve İran müzelerindeki eserlerin Almanya’da sergilenmesi için ortak sergiler düzenlenmesini önerdi.

Kültürel diplomasi ve turizmin ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmedeki rolünü vurgulayan Emiri, İran’ın turizm yoluyla kültürel ilişkileri geliştirme konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Mart ayında Berlin’de düzenlenecek turizm fuarına değinen İranlı bakan "Bu serginin yapıldığı eş zamanlı olarak birçok ülkeyle turizm ilişkilerini geliştirmek için görüşüyoruz." ifadesinde bulundu.

Almanya’nın Tahran Büyükelçisi Potzel ise Almanya’nın İran ile arkeoloji alanındaki işbirliğini artırmaya istekli olduğunu belirtti.

Potzel ayrıca, İran Dışişleri Bakanlığı ile kapatılan konsoloslukların yeniden açılması konusunda müzakereler yürütüldüğünü açıkladı.

Görüşmede, İran ve Almanya arasındaki akademik ve araştırma işbirliklerinin artırılması ve turizm sektöründe vize muafiyetleri gibi konular da ele alındı.

