Direnişi anlatan en iyi İran sinema filmleri

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’nün Eski Komutanı Genral Kasım Süleymani, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte 3 Ocak 2020'de ABD tarafında Irak'ın başkenti Bağdat Havalimanı yakınlarında araçlarına düzenlediği roket saldırısında şehit düştü.

İran halkı ve yetkililer, Şehit Süleymani’yi sadece bir askeri komutan değil, aynı zamanda direnişin simgesi olarak anıyor.

Bu bağlamda İran’da, 30 Aralık ile 6 Ocak tarihleri arasında Direniş Haftası olarak ilan edilmiştir.

Bu hafta, direnişin önemini vurgulayan Hafta-i Müqavemet kapsamında, İran’da üretilen direniş temalı filmleri sizlerle paylaşmayı amaçlıyoruz. Bu filmler, yalnızca Filistin ve diğer işgal altındaki topraklarda verilen mücadeleyi değil, aynı zamanda halkların özgürlük ve adalet arayışını da ekranlara taşıyor. Sinema aracılığıyla, direnişin gücünü ve halkların direncini daha yakından keşfedeceğiz.

İşte direnişi konu alan en iyi İran yapımı sinema filmleri:

1. Kurşun (Yıl: 1988)

Mesut Kimiyai, Filistin meselesi üzerine film yapan ilk İranlı yönetmendir. Bu filmde, 1951 yılında İranlı Yahudilerin vaadedilmiş topraklara (İsrail) göç etmeleri konusu ele alınmıştır.

2. Gizli Ateş (Yıl: 1990)

Habib Kavuş’un yönettiği Gizli Ateş, İsrail ve Filistinli savaşçılar arasındaki ilişkileri gösteriyor.

Lübnan kökenli Yahudi Jacob, bir parti sırasında, Filistinli savaşçılara benzeyen bir grup tarafından öldürülür. Kimliklerinin ifşa olmasından sonra iki Filistinli savaşçı, bir intihar saldırısı ile İsrail askeri karargahını yok eder.

3. Hayatta Kalan (Yıl: 1994)

Seyfullah Dad, Filistinlilerin topraklarını savunmalarını konu alarak film çeken üçüncü İranlı yönetmendir.

Filistin’in İsrail tarafından işgali, uluslararası toplum tarafından genellikle göz ardı edilen önemli bir meseledir. İsrail rejimi, Filistin topraklarının işgalini, toprak satın alımı bahanesiyle gizlemeye çalışmaktadır.

4. Lübnan, Benim Aşkım (Yıl: 1995)

Hassan Karbehş’in yönettiği Lübnan, Benim Aşkım, Fransız Kızıl Haç görevlisi Mary’nin, İsrail-Lübnan savaşının mağdurlarına yardım için Lübnan’a gelmesini konu alır.

Mary ve arkadaşları, yetim kalan çocukları toplarken İsrailli güçler tarafından durdurulur. İsrailliler, Kızıl Haç’ın suçlarını görmelerini engellemek için ambulansı havaya uçururlar, ancak Mary kaçmayı başarır.

5. Oyunun Kuralları (Yıl: 1997)

Viyana’dan Tel Aviv’e giden bir 474 uçağı, Filistinli savaşçılar tarafından kaçırılır. İsrail hükümeti, reklam amaçlı olarak, yolcuların bir şekilde öldürülmesini tercih eder, ancak Filistinli savaşçılar bu planı bozar ve yolcuların hayatını kurtarır.

6. Yedi Taş (Yıl: 1997)

David, Hollanda’da yıllarca kalıp eğitimini tamamladıktan sonra, Filistin’de tanıştığı bir kişi ile görüşmek için gelir. Babası, oğlunu Siyonist rejiminde bir pozisyonda görmek istemektedir, ancak Mossad ajanları, David’in anti-Siyonist görüşlerinden haberdar olduklarından onu takip etmeye başlar.

7. Zehra’nın Mavi Gözleri (Yıl: 2002)

Zehra’nın Mavi Gözleri, esasen bir dizi olarak iç ve dış televizyon kanallarında yayınlanmıştır, ancak bir sinema versiyonu da yapılmıştır. Film, İsrail’in işlediği suçları ve Filistin halkının acılarını insani ve insancıl bir bakış açısıyla anlatmaktadır.

Bir İsrail grubunun, bir çocuğun gözlerini, İsrail yetkililerinin çocuğunun gözleri yerine nakletmek için Filistinli mülteci kampında yaptığı arayışı konu alır.

8. Kanarya (Yıl: 2003)

Kanarya filminde, Filistinli küçük bir çocuk olan Faris’in hikayesi anlatılmaktadır. Faris, Simón’un babasından bir kanarya hediye alır. Faris, bu kanaryanın şarkı söylemesi için ona sessiz ve huzurlu bir ortam sağlamaya çalışırken, Filistin’in işgali nedeniyle yaşamının ne kadar huzursuz hale geldiğini keşfeder. Film, Filistin’deki huzursuzluğu ve işgalin yarattığı etkileri konu alır.

9. Hiyam (Yıl: 2003)

Hiyam filminde, Filistin’deki direniş ve vatana olan sevgi işleniyor. Hisan, İngiltere’den Filistin’e, sevdiceği Hiyam’la evlenmek için gelir. Ancak, Hiyam, ailesi ve tüm Filistin halkı burada olduğu sürece ülkelerinden ayrılmak istemez. İsrail’in Jenin mülteci kampındaki saldırıları devam ederken, Hisan ve Hiyam, Filistinli bir direnişçi olan amcaları Mahmud ile birlikte kalmaya karar verirler.

10. Zeytin Yarası (Yıl: 2004)

Zeytin Yarası, İsrail işgali altındaki Filistin’de bir kadının, kocasının İsrail’e karşı mücadelesine katılmayı istemeyen bir kadının, kendisini direnişe katılmaya zorlayan olayları anlatır. Film, kadının kişisel dönüşümünü ve direnişin ona ve çevresindekilere etkisini konu alır.

11. Yeni Bir Doğum (Yıl: 2007)

Züheyr, daha iyi bir yaşam için Lübnan’dan ayrılıp Güney Afrika’ya giden bir denizci gençtir.

Ancak, karısının savaşta kaybolduğunu duyunca, Lübnan’a geri dönüp onu bulmak için bir arayışa başlar.

12. Yabancılar (Yıl: 2009)

Yabancılar filmi, bir Arap çifti evlenmek üzereyken Hayfa’da kaçarken birbirlerinden ayrılmalarını konu alıyir Aralarındaki bu kayboluşun ardından, 40 yıl boyunca birbirlerini aramaya başlarlar. Bu süreçte, Filistin’in tarihini ve İsrail’in işgalini anlatan film, iki karakterin hikayesi üzerinden Filistin’in acı dolu geçmişine odaklanır.

13. Cumartesi Avcısı (Yıl: 2009)

Bir Yahudi kadın, kocasının ölümünden sonra, bir Hristiyan ile evlenir. Ancak, çocuklarını bir süreliğine, Yahudi dedelerinin zorlamasıyla ona teslim eder. Dede, çocuğa, Filistinlilere karşı ideolojik eğitim verir ve onu, masum bir çocukken, zalim bir yaratığa dönüştürmeyi amaçlar. Film, Siyonist eğitimin ne kadar tehlikeli olduğunu vurgular.

14. Otuz Üç Gün (Yıl: 2010)

Otuz Üç Gün, Lübnan’ın İsrail’e karşı direnişinin gerçek hikayesini anlatan bir film. Film, bir köyün İsrail’in Lübnan’a saldırılarına karşı nasıl direndiğini ve gençlerin bu direnişe nasıl katıldığını gösteriyor.

Film, köy halkının cesaretini ve direncini sergileyerek, İsrail’in saldırılarına karşı verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

15. Damardan Daha Yakın İp (Yıl: 2011)

Damardan Daha Yakın İp filmi, 16 yıl boyunca Lübnan’ın güneyinde süren İsrail işgali sırasında, bir Lübnan ailesinin yaşadıklarını anlatan bir yapımdır.

Film, bu sürede halkın direnişine odaklanarak, Filistin’e yapılan saldırılar ve direnişin gücünü vurgular.