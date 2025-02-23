İşte AK Parti'de liste dışı kalan isimler

AK Parti’nin 8’inci Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu’nda (Ankara Arena) gerçekleşti.

14 Mayıs seçimleri ve 31 mart yerel seçimlerinden sonra AK Parti yönetiminde başlatılan değişim süreci, bugün yapılacak kongre ile birlikte tamamlanmış oldu.

75 asil, 35 yedek MKYK üyesinin belirleneceği kongrede ayrıca 15 kişilik Merkez Disiplin Kurulu (MDK), üç kişilik Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu ve beş kişilik Siyasi Erdem ve Etik Kurulu için de seçim yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrede ‘manifesto’ niteliğinde bir konuşma yaptı, AK Parti’nin yeni vizyonunu anlattı.

MKYK'DA 39 İSİM DEĞİŞTİ

Öte yandan, Merkez Karar Yürütme Kurulu’nun (MKYK) 39 isim değişirken, 36 isim ise liste dışı kaldı.

İşte AK Parti MKYK'da liste dışı kalan isimler:

Adnan Günnar, Ahmet Arslan, Ali Demirel, Ali Karakaş, Atakan Yılmaz, Betül Altunsoy, Cem Duran Uzun, Cemal Donat, Ceren Tuncer, Dilek Yıldız Büyükdağ, Emir Yasin Kekeç, Emre Ete, Erdoğan Özegen, Eyüp Gökhan Özekin, Fevzi Polat, Hasan Sert, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, İbrahim Halil Yıldız, İlyas Şeker, Kuddusi Müftüoğlu, Lütfiye Selva Çam, Mehmet Sait Kirazoğlu, Mehmet Şükrü Erdinç, Melek Şimşek, Metin Tarhan, Muhammet Ali Kaldırım, Mustafa Seven, Nurhayati İnanç, Orhan Karasayar, Orhan Miroğlu, Remzi Albasan, Reşide Yüksel, Sena İspirli, Sibet Betül Birer, Sümeyye Bozkurt, Şebnem Koçakelçi Elgörmüş, Vedat Demiröz, Yelda Erdol Gökcan.

Öte yandan, MKYK listesine yeni giren isimler ise şöyle:

Abdülkadir Develi, Abdurahman Akyüz, Ahmet Bağöğütken, Ayşe Keşir, Cengiz Tokmak, Cihad Terzioğlu, Derya Ayaydın, Dursun Ataş, Eyüp Kadir İnan, Fatih Sadullah Selman, Fadime Zehra Şener, Gökhan Diktaş, Halit Yerbakan, Haydar Ali Yıldız, Hilal Kalyoncu Koç, Hilmi Türkmen, Hüseyin Yayman, İdris Nebi Hatipoğlu, İsmet Gergerli, Kürşat Zorlu, Mehmet Kırmızı, Melek Duman, Mesut Özil, Muhammet Faruk Acar, Mustafa Demir, Hulki Cevizoğlu, Mustafa Nedim Yamalı, Mustafa Özkan, Naim Makas, Nilhan Ayan, Osman Gökçek, Saadettin Hülagü, Selçuk Sümer, Serap Yazıcı Özbudun, Seyithan İssiz, Temel Başalan, Ünal Karaman, Veli Arslan,Zakir Avşar.