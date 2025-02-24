Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hangi kanalda saat kaçta

Galatasaray Süper Lig 25. Hafta maçları kapsamında bu akşam ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek. Yüz yılı aşan rekabette 402. randevu öncesinde başta iki takımın taraftarları olmak üzere sporseverler merak içerisinde maçın canlı yayın kanalını merak edip araştırıyor. Öte yandan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri ve derbiyi yönetecek hakem Slavko Vincic hakkındaki detaylar merak ediliyor. Merak edenler için "Derbi saat kaçta?" ve "GS - FB derbisi saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının cevabını haberimizde derledik. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe derbi hakemi Slavko Vincic kim? Hemen belirtelim ki Galatasaray Fenerbahçe derbisi canlı anlatımı ve skor bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Okan Buruk ve José Mourinho'nun muhtemel 11'leri...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI DERBİSİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig 25 Hafta maçları kapsamında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü yani bugün oynanacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Maç beIN Sports HD1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera; Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Sallai, Sara, Barış Alper ve Osimhen.

Fenerbahçe: Livakovic; Skriniar, Amrabat, Djiku; Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic; Dzeko ve En Nesyri.