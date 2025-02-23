  1. Spor
23 Şub 2025 22:00

İsmail Kartal zor dönemde; İran'da beklenen başarı gelmedi

İsmail Kartal zor dönemde; İran'da beklenen başarı gelmedi

İran ekibi Persepolis'in başına geçen Teknik Direktör İsmail Kartal için işler yolunda gitmiyor. Yeni transfer Serdar Dursun ise İran'da siftah yaptı.

İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, İran Ligi 20. haftasında Aluminium Arak ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından puanını 38 yapan Persepolis, lider Tabriz'in 6 puan gerisine düştü.

Ligin bitimine 5 hafta kala 3. sırada bulunan Persepolis zirveden uzaklaştı.

Asya şampiyonları ligine veda

Asya Şampiyonlar Ligi'nde El Hilal ile karşılaşan Persepolis sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Ronaldo'nun takımı Al Nassr ile grubun son maçını yapan İran ekibi sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak turnuvaya veda etti.

6 maçta 1 galibiyet

İsmail Kartal, İran ekibiyle çıktığı 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Serdar Sursun'u kadrosuna kattı 

Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal’ın yaptığı İran kulübü Persepolis, transferde Serdar Dursun'u kadrosuna katmıştı. Milli oyuncu ligde 2 maça çıkarken 1 gol attı.

Tecrübeli teknik adam, Persepolis'e gelmeden önce kendisini başka kulüplerin de istediğini ancak İran ekibini tercih ettiğini belirterek "Persepolis başkanı ve yöneticileri, beni gerçekten çok içten istediklerini, benimle çalışmak istediklerini söylediler. Ben çalışmayı seven bir teknik direktörüm. Her gün oyuncularımla beraberim, her gün tesislerdeyim. Tesislerde işimiz bitince, akşama kadar burada rakipleri izliyor, analiz yapıyoruz. Buradan tekrar otelimize döndüğümüzde de ekip arkadaşlarımla beraber gece yatıncaya kadar maçlar izliyor, oyuncu bakıyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapıp Persepolis takımına nasıl faydalı olabiliriz, taraftarlarımızı nasıl mutlu edebiliriz diye çaba harcıyoruz. Bütün gücümüzle başarılı olmak için uğraşıyoruz." demişti.

kaynak: Milliyet

News ID 1924698

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