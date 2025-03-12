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12 Mar 2025 18:21

Süper Lig'de 2 derbinin tarihi belli oldu!

Süper Lig'de 2 derbinin tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Galatasaray ve Fenerbahçe-Trabzonspor maçlarının tarihleri netlik kazandı.

Beşiktaş-Galatasaray maçı 29 Mart Cumartesi günü, Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi ise 6 Nisan Pazar günü oynanacak.
29 hafta maçları ve 30. hafta maçları

Trendyol Süper Lig'de 29. ve 30. hafta maçlarının programı duyuruldu.

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 29. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi günü oynanacak.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman?

30. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ise 6 Nisan Pazar günü oynanacak.

News ID 1925204

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