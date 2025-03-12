Süper Lig'de 2 derbinin tarihi belli oldu!

Beşiktaş-Galatasaray maçı 29 Mart Cumartesi günü, Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi ise 6 Nisan Pazar günü oynanacak.
29 hafta maçları ve 30. hafta maçları
Trendyol Süper Lig'de 29. ve 30. hafta maçlarının programı duyuruldu.
Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman?
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 29. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi günü oynanacak.
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ne zaman?
30. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ise 6 Nisan Pazar günü oynanacak.
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