İran ve Moritanya spor alanında işbirliğini görüştü

İran'ın Moritanya Büyükelçisi Cevad Ebu, Moritanya Gençlik, İstihdam, Spor ve Kamu Hizmetleri Bakanı Muhammed Abdullah Luli ile bir araya geldi.

Görüşmede taraflar ikili ilişkileri ele alarak gençlik ve spor başta olmak üzere ortak ilgi alanlarında işbirliğini geliştirme konusunu görüştü.

Moritanya, Batı Afrika’daki stratejik konumu ve büyük ölçüde Müslüman nüfusuyla İran için önemli bir ortak olabilir. Ülkenin genç nüfusu (yaklaşık %60’ı 25 yaş altı), eğitim programları, spor faaliyetleri ve öğrenci değişim programları yoluyla İran’ın kültürel etkisini artırabileceği bir hedef kitle oluşturuyor.

Bu kapsamda İran’ın Moritanya’da antrenörlük kursları düzenlemesi, spor ekipmanları bağışlaması ve Moritanya takımlarını bölgesel turnuvalar için İran’da ağırlaması kültürel işbirliğini güçlendirebilir.

