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8 Mar 2025 10:55

Kanada'dan İran'a yeni yaptırımlar: 3 kişi ve 4 kurum hedef alındı

Kanada'dan İran'a yeni yaptırımlar: 3 kişi ve 4 kurum hedef alındı

Kanada Dışişleri Bakanı Mélanie Joly, İran’a yönelik yeni yaptırımların uygulandığını açıkladı.

Kanada Dışişleri Bakanı Mélanie Joly, İran’a yönelik yeni yaptırımların uygulandığını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yaptırımların “Özel Ekonomik Eylem” düzenlemeleri çerçevesinde, İran’daki bazı bireyler ve kurumlara yönelik olduğu belirtildi.

Yeni yaptırımlar, insan hakları ihlalleri ve İran’ın bölgesel istikrarsızlığa neden olan faaliyetleri gibi asılsız suçlamalarla gerekçelendirildi.

Kanada’nın yaptırım listesine 3 kişi ve 4 kurum dahil oldu.

Bu kişilerin ve kurumların, İran’ın ileri teknoloji satın alım ağlarına dahil olduğu, bu teknolojilerin ise silah üretimi ve diğer ülkelere, özellikle Rusya’ya, Ukrayna’ya karşı kullanılmak üzere satılması için kullanıldığı iddia edildi. Ancak İran, Rusya’ya silah tedarik ettiğini sürekli olarak reddetmiştir.

Kanada , bu yaptırımların ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği’nin benzer adımlarıyla paralel olarak atıldığını açıkladı. 

News ID 1925077

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