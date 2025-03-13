İran’dan BM Güvenlik Konseyi’nin nükleer toplantısına tepki

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, BM Güvenlik Konseyi’nin İran’ın nükleer programına ilişkin düzenlediği toplantıyı “provokatif ve kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Bu toplantının “açık bir siyasi manevra” olduğunu belirten İrevani, bazı ülkelerin kendi çıkarlarını ilerletmek için BM Güvenlik Konseyi’ni suistimal ettiğini söyledi. İranlı yetkili ayrıca bu tür adımların tehlikeli bir emsal oluşturduğunu ve Konsey’in itibarını zedelediğini vurguladı.

İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin konuların teknik meseleler olduğunu ifade eden İrevani, bunların Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın yetki alanına girdiğini belirtti.

İrevani ayrıca, mevcut durumun sorumluluğunun tamamen nükleer anlaşmayı ihlal eden taraflara ait olduğunu dile getirdi.

İranlı diplomat, İran’ın baskı altında müzakere etmeyeceğini, tehditlere boyun eğmeyeceğini ve herhangi bir dayatmayı kabul etmeyeceğini vurguladı.

Barışçıl nükleer enerji kullanımına olan bağlılıklarının değişmez olduğunu belirten İrevani, hiçbir ülkenin İran’ı bu haktan mahrum edemeyeceğini söyledi.

İrevani son olarak, İran’ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu ve savunma doktrininde herhangi bir değişiklik yapma niyetinde olmadıklarını ifade etti.