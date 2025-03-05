Rusya: İran'a karşı tetik mekanizmasını devreye sokma tehdidi yasadışıdır

Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Kuruluşlar nezdindeki temsilcisi Mihail Ulyanov, Salı akşamı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun gündemindeki 6. maddeye ilişkin bir açıklama yaptı. Bu madde, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesiyle ilgili olup, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararına dayanmaktadır.

Ulyanov, nükleer anlaşmanın karmaşık bir diplomatik uzlaşmanın sonucu olduğunu belirterek, "Bu anlaşmadaki tarafların taahhütleri, hassas bir dengeye dayalı olarak belirlenmişti ve bu denge bozulmamalıdır. Bu yüzden anlaşmanın tüm tarafları için özel koruma mekanizmaları öngörülmüştür." dedi.

Mihail Ulyanov ayrıca, 2018'de ABD'nin tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesini hatırlatarak, bu eylemin 2231 sayılı kararın açık bir ihlali olduğunu ifade etti ve ABD'nin yalnızca anlaşmadan çıkmakla kalmayıp, İran'a karşı yeni yaptırımlar uyguladığını ve azami baskı politikasını izlemeye başladığını söyledi.

Avrupa ülkelerinin bu süreçteki rolüne de değinen Ulyanov, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın önce ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını dolaylı olarak uygulamaya koyduğunu, ardından Washington'ın politikalarına uyarak bu kısıtlamaları kendi iç yasalarına dönüştürdüğünü açıkladı.

Rus temsilci, İran'ın böyle bir durumda nükleer anlaşmanın koruma mekanizmalarını kullandığını belirterek, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü’nün İran'a karşı yaptığı birçok iddia, Tahran'ın 2231 sayılı karara dayalı olarak kendi hakları doğrultusunda gerçekleştirdiği eylemlerden kaynaklanmaktadır." dedi.

Ulyanov, İran'ın uranyum zenginleştirme oranını yüzde 60'a çıkarmasının, ABD ve üç Avrupa ülkesinin sorumsuzca attığı adımların doğrudan bir sonucu olduğunu belirterek, “Bu ülkeler, İran'a karşı yeni bir kararı destekleyerek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile Tahran arasındaki anlaşmaların zayıflamasına neden oldular. İran, denetimler açısından Ajans'a üye en şeffaf ülkelerden biridir” ifadesini kullandı.

Avrupa'nın müzakerelere yaklaşımını eleştiren Ulyanov, İran'ı suçlamak için Batılı tarafların müzakerelerde başarısızlıklarını bahaneyle açıklamalarının mantıklı olmadığını belirtti ve tetik mekanizmasının (snapback) devreye alınmasını, yasadışı ve sorumsuz bir eylem olarak nitelendirdi.