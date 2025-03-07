Lübnan; Mülümanların Hıristiyanlar ile birlikte Ramazan'ı coşku ile karşılayan ülke

Ramazan ayı, Arap ülkeleri de dahil olmak üzere İslam ülkelerinde en önemli aylardan biri olarak kabul edilmektedir. Bu ülkelerin her birinde insanlar Ramazan ayını kendilerine özgü gelenek ve göreneklerle karşılarlar.

Ramazan ayınını coşku ile karşılamak

Müslümanların Ramazan ayına ayrı bir heyecanla hazırlandığı, bu ayın ritüellerinin Hıristiyanlar da dahil olmak üzere diğer din mensupları için de cazip olduğu Arap ülkelerinden biri de Lübnan'dır. Lübnan sokaklarında Ramazan ayının habercisi hilal şeklindeki ışıklar.

Lübnanlı Müslümanlar, Şaban ayının son gecesi sahile giderek Ramazan ayının gelişini kutluyorlar. "Ramazan Sofrası" adı verilen bu kutlamada, insanlar kutsal ayı karşılamak için lezzetli geleneksel yemekler ve çeşitli tatlılar pişiriyorlar.

Ayrıca Ramazan ayının başlamasına birkaç gün kala çeşitli firma ve kurumlar müşterilerine, içinde namaz ve iftar vakitlerinin de yer aldığı özel Ramazan takvimleri hediye ediyor.

Dar gelirli ailelere yarım etme ayı

Lübnan'da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte en çok dikkat çeken geleneklerden biri de sosyal yardım faaliyetlerinin artmasıdır. Hayır sever insanlar ve yardım dernekleri dar gelirli aileler geçim paketleri dağıtırlar. Bu ayda ayrıca insanların zekât ve sadakaları doğrudan veya hayır kurumları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşır.

Camilerde cemaatle namaz kılmak

Lübnan'da Müslümanlar genellikle Ramazan ayında camilerde cemaatle namaz kılarlar. Bu camiler kutsal ayın başlamasından birkaç gün önce süslenir ve aydınlatılır.

Lübnan'da Ramazan ayında en dikkat çeken ve güzel görüntülerden biri de kahvaltı ve öğle vakitlerinde sokakların ve ara sokakların bomboş olması, öğleden sonra iftar vakti ise sokakların yiyecek satın alan insanlarla dolması. Meşerati, yani oruçlu insanları sahur yemeği için uyandırma geleneği, bazı bölgelerde hâlâ varlığını sürdüren eski bir Lübnan geleneğidir.

Lübnan'da Ramazan ayında en dikkat çeken ve güzel görüntülerden biri de kahvaltı ve öğle vakitlerinde sokakların ve ara sokakların bomboş olması, öğleden sonra iftar vakti ise sokakların yiyecek satın alan insanlarla dolması. Müsehherati, yani oruçlu insanları sahur yemeği için uyandırma geleneği, bazı bölgelerde hâlâ varlığını sürdüren eski bir Lübnan geleneğidir.

Oruç tutanların iftar heyecanı

Lübnanlıların iftar sofralarına özel rabij, halawah al-jabun, hadaf vb. ekmek ve tatlıları vardır. Ayrıca marketlerde paketlenmiş taze meyve suları da bulunabilir.

Ramazan ayında dikkat çeken bir diğer Lübnan geleneği ise, çeşitli mahallelerde, genellikle şafak vakti sokaklarda dolaşarak insanları şafaktan önce uyandırmaktır. Bu şahıs davulla sokaklarda, caddelerde dolaşıp özel şiirler, şarkılar söylüyor. İnsanşar Ramazan davulcusunun sesini duyarak şafak vakti olduğunu anlıyorlar.

Teravih namazını kılmak

Lübnanlı Müslümanların bu ayda yaptığı en önemli şey, Ramazan ayı boyunca her gün yatsı namazından sonra teravih namazını kılmaktır. Bu namazda, cemaat Ramazan ayının sonuna kadar her gece Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm okur.

İftar sofralarının kurulması

Özellikle yoksul mahallelerde hayırseverlerin iftar sofraları kurması, Lübnanlı Müslümanların tercih ettiği âdetlerden biridir. Bu âdete göre Ramazan ayının sonuna kadar hayırseverler ve bu ilahi ziyafetin sevabından pay almak isteyen sıradan insanlar, ellerinden geldiğince bu sofranın kurulmasına katkıda bulunurlar.

Ramazan ayının başlangıcını ve sonunu duyurmak için top atışının yapılması

Ramazan ayında Lübnan'da yaşanan geleneklerden biri de, Beyrut ve Trablus gibi büyük Lübnan şehirlerinde yaygın olan "top" geleneğidir. Lübnan'da Osmanlı dönemine kadar uzanan eski bir gelenek. Top atışı ile bu şekilde Ramazan ayının birinci günü ve Ramazan Bayramı'nda üç el ateş açılıyor. Ayrıca bazı bölgelerde sahur ve iftar yemeklerinde silah sesleri duyulmaktadır.

Kur'an okuma yarışmaları

Ülkemizdeki İslami dernekler tarafından yürütülen dini faaliyetlerden biri de Kur'an-ı Kerim yarışmaları düzenlemektir. Bu kapsamda çeşitli Arap ve İslam ülkelerinden gelen hafızlar, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek ve okumak için yarışmalara katılmaktadır.