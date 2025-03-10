Fas'ta Ramazan nasıl karşılanıyor?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Müslüman ülkelerde bu mübarek ayı karşılamak için uygulanan gelenek ve görenekler her zaman ilgi çekmiştir. Bu arada niyetli ailelerin sofralarında çeşitli yiyecek ve yemeklerin yanı sıra tatlıların da özel bir yeri var. Fast da bu özel geleneklerden müstesna değil.

Ramazan ayına özgü bu gelenek ve göreneklerden Fas da ayrı kalmamış ve yüzyıllar boyunca geleneklerini nesilden nesile aktarmaya çalışmıştır.

Faslılar, Şaban ayının sonunda Ramazan ayını evlerini ve camilerini temizleyerek veya mutfaklarında yemek pişirmek için yeni mutfak eşyaları alarak karşılalar.

Ayrıca Ramazan ayının gece ve şafak vakitlerinde iftar ve şafağını duyurmak üzere davulcuların hazır bulunması bu mübarek aya ayrı bir renk katmaktadır.

Camilerin tozunu almak ve süslemek

Faslı vatandaşlar, Recep ve Şaban aylarından bu yana Ramazan ayını sosyal, manevi ve ekonomik açıdan karşılamaya hazırlanıyor. Bu ülke halkı Ramazan ayını karşılamak için altı özel gelenek ve görenek uygulanmaktadır: Bunlar arasında güzel geleneksel kıyafetler hazırlamak, camilerin tozunu almak, selo ve şabakiya gibi özel Ramazan yemekleri hazırlamak ve hayır kurumlarının faaliyetlerini artırmak yer almaktadır.

Bu arada Faslı kadınlar, ailelerin Ramazan ayını karşılamada daha önemli bir rol üstlenmektedir.

Ramazan ayının başlamasından önce bu ülkenin vatandaşları, Allah'ın misafirperverliğini karşılamak için Fas'taki çeşitli camilerin tozunu alıyor. Ayrıca Faslılar bazı camilerin duvarlarını veya kornişlerini boyayarak süslemeye çalışıyorlar.

Fas'taki cami yetkilileri, imamlarla işbirliği yaparak Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim tilavet meclislerinin düzenlenmesi için gerekli şartları hazırlıyor ve bu ay içerisinde imamlar istedikleri camilerde ikamet ediyor.

Camilerin minarelerinden ses sistemlerine, abdesthanelere kadar her yer' ve her şey temizleniyor ve onarılıyor.

Ramazan ayına özel yiyecekler

Bu ayda aileler, şabakiye gibi tatlılar ve özel Ramazan yiyecekleri hazırlarlar. Şebekiye, bal, un, badem ve fıstıkla karıştırılmasıyla yapılan bir tatlı türüdür.

Fas'ta da çok sayıda kişi bu tatlıları pişirip oruç tutanlara satıyor. Bu amaçla bu ay içerisinde Fas'ın çeşitli semtlerinde geçici pazarlar kuruluyor.

Domates, mercimek, et parçaları ve nohuttan yapılan harira çorbası bu ayda Ramazan iftar sofralarının vazgeçilmezidir.

Yanında un, bal, susam, gül suyu ve hurma ile yapılan Şabakiye Helvası da yer alıyor. Fas'ta Ramazan ayında iftar sofralarını da fatayer, samosa ve meyve suyu süslüyor.

Ramazan geceleri, Faslı aileler teravih namazından sonra bir araya gelerek çay ve helva, özellikle kavrulmuş un, badem, susam ve diğer malzemelerle yapılan selo helvası ikram ederler.

Ramazan'da geleneksel kıyafetlerin giyilmesi

Ramazan ayının başlamasından önce Fas vatandaşları, geleneksel kıyafetler veya kumaşlar satın alarak terzilere gidip ve istedikleri kıyafetleri sipariş ediyorlar.

Bu Arap ülkesinde pek çok kişi camilere geleneksel kıyafetlerle gidiyor. Bu kıyafetelerden zaten Ramazan ayının geldiğini anlayabilirsiniz.

Fas halkının geleneksel kıyafetleri arasında Şaban ayının bazı günlerinde, özellikle de ortasında giyilen kadın ve erkek abaya, gömlekleri ve sandaletleri yer alıyor. Falılar Ramazan ayı öncesi yani Şaban ayın ortasındada oruç tutarlar.

Fas'ta geleneksel kadın kıyafetleri satan Said El-Ebrahimi, Faslı kadınların Ramazan ayında abaya giymeyi tercih ettiğini, bu nedenle günlük için sade bir abaya, partiler ve aile iftar sofraları için ise resmi ve süslü bir abaya satın aldıklarını vurguluyor.

Faslı şirketlerin ticaret borsaları

Fas'ta Ramazan ayı sadece manevi bir anlam taşımakla kalmıyor, aynı zamanda toplumda ekonomik ve sosyal faaliyetlerin de artmasıyla ilişkilendiriliyor. Fas'ta bazı ticari şirketler, ticari işlem hacimlerinin en yüksek olduğu dönemi Ramazan ayı olarak kaydediyor.

Fas'taki yerel yönetimler de Ramazan ayında ülkedeki ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve stokçulukla mücadele etmek için çalışıyor, gıda pazarlarındaki denetimlerini artırıyor.

Hayır derneklerin faaliyetleri

Ramazan ayında sayılan tüm bu hususların yanı sıra, Fas'taki sosyal faaliyetler de ayrı bir renk ve tat alıyor; resmi ve gayriresmi hayır kuruluşları ve dernekler tarafından çeşitli insani yardım kampanyaları başlatılıyor.