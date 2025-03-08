Hizbullah, Suriye'deki gelişmelere müdahil olduğu iddialarını yalanladı

Lübnan Hizbullah Hareketi, yayınladığı yazılı bir açıklamada, Suriye’deki gelişmelere herhangi bir şekilde müdahil olduğu yönündeki iddiaları kesin bir şekilde redetti.

Hizbullah açıklamasında, “Bazı gruplar, Hizbullah’ın adını Suriye’deki gelişmelere dahil etmeye çalışıyor. Bu asılsız iddiaları açık ve kesin bir şekilde reddediyoruz” ifadesine yer verildi.

Hizbullah ayrıca, medya kuruluşlarına seslenerek, haberleri yansıtırken daha dikkatli olmalarını ve siyasi hedeflere ve şüpheli dış planlara hizmet eden yanıltıcı propaganda ve medya şantajlarına alet olmamalarını istedi.