Al Mayadin kanalına göre, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Colani rejiminin Suriye kıyılarına yönelik saldırılarında şu ana kadar 745’i sivil olmak üzere bin 18 kişinin öldüğünü açıkladı.

Yerel kaynaklar, Al Jazeera’ye yaptıkları açıklamada, Deyrizor kırsalındaki kasaba ve köylerde Colani rejimine ait çok sayıda kontrol noktası ve kamu güvenlik güçlerinin saldırıya uğradığını belirtti.

Bu saldırıları kimin gerçekleştirdiği ve kayıpların sayısı hakkında henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

Öte yandan, Colani rejiminin İçişleri Bakanlığı, Esad yönetimi döneminde Ulusal Savunma Kuvvetleri’nin komutanlarından birinin yakalandığını iddia etti.

Bakanlık, adı ve kimliği açıklanmayan bu kişinin, Esad döneminde Humus şehrinde sivillere yönelik katliam ve suçlara karıştığını öne sürdü.

Colani rejiminin bu iddiaları, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin dün yaptığı açıklamada, bu rejimin yalnızca Cuma günü Suriye’nin kuzeybatısında 5 kişiyi katlettiğini duyurmasının ardından geldi.