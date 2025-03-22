Hizbullah, işgal altındaki topraklara saldırı iddialarını reddeti

Lübnan Hizbullah Hareketi yayınladığı yazılı bir açıklamada, bugün işgal altındaki toprakların kuzeyine yapılan füze saldırısının bu hareketle bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları resmen reddetti.

Hizbullah, Siyonist rejimin iddialarının Lübnan'a yönelik saldırının devamına bahane yaratmak amacıyla ileri sürüldüğünü belirtti.

Açıklamasında ateşkes anlaşmasına hâlâ bağlı kaldığını vurgulayan Hizbullah, Siyonistlerin Lübnan'a yönelik eylemleri karşısında Lübnan hükümetini desteklediğini bildirdi.