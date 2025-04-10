Diplomasi masası Türkiye'de: Rusya ve ABD heyetlerinden İstanbul'da müzakere

Küresel siyasetin en dikkatle izlenen dosyalarından biri olan Rusya–ABD ilişkilerinde yeni bir diplomatik adım bugün İstanbul'da atılıyor. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri heyetleri, saat 10.00'da Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda bir araya geldi ve önemli başlıkları masaya yatırıyor..

Kritik zirve başladı

ABD ile Rusya arasında büyükelçilik faaliyetlerine ilişkin konuların ele alınacağı görüşme kapsamında, ABD heyeti saat 09.45'te Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na ulaştı.

Görüşme saat 10:00 itibarıyla başladı.

Taraflar özellikle diplomatik misyonlara bankacılık hizmetleri sunulması, el koyulan Rus diplomatik mülklerinin iadesi, diplomatik personele vize verilmesi ve seyahat kolaylığı sağlanması, Rusya ile ABD arasında direkt uçuşların başlatılması gibi başlıklar üzerine yoğunlaşacak.

Görüşmenin adresi: Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu

Daha önceki temaslarda olduğu gibi, bugünkü görüşmenin ev sahipliğini de Türkiye üstleniyor. Heyetler bu kez İstanbul'un Karaköy semtindeki Rusya Başkonsolosluğu'nda bir araya geldi. Görüşme, kapalı kapılar ardında gerçekleştiriliyor.

Görüşmeye Rusya heyeti adına Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev başkanlık ediyor. ABD tarafında ise Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya ve Orta Avrupa'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter liderlik yapıyor.

Her iki diplomat da önceki temaslarda da yer almış isimler olarak sürecin sürekliliğini temsil ediyor. Katılımcıların değişmemesi, görüşmelerin belirli bir diplomatik çizgide sürdüğünü gösteriyor.

A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın aktardıkları şöyle:

"ABD ve Rusya görüşmesinde dünyanın gözü bir kez daha Türkiye'ye çevrildi. Heyetler İstanbul'daki Rusya Konsolosluğu'nda 2. kez buluşuyor.

Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler uzun zamandır sekteye uğramış durumda. Büyükelçilikler konusunda sıkıntılar yaşanıyordu ancak artık bir normalleşme süreci başlıyor. Heyetler diplomatik krizleri aşmak için Türkiye'de bir araya gelecek. Rusya ve ABD heyetleri arasında geçtiğimiz sefer yapılan görüşme 6 saat kadar sürmüştü. İlk görüşme ABD Başkonsolosluğu'nda yapılmıştı."

Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Necmettin Mutlu kritik zirveyi A Haber'e değerlendirdi:

"Rusya ile ABD arasındaki görüşmeler Ukrayna savaşının başlamasından hemen öncede yapılıyordu ve adres yine İstanbul'du. İstanbul yine bir dengeye daha ev sahipliği yapıyor.

Görüşmeleri yürüten isimlere bakıldığı zaman ekonomi odağında çok fazla yürüdüğünü görüyoruz. Yani bir istihbarat, bürokrat ve tüccar masada pazarlık halinde. ABD tarafı görüşmeleri biraz daha acele getirmeye çalışıyor. Ukrayna'ya 500 milyar dolarlık nadir element anlaşmasını imzalatıp işi halletmeye çalışıyor. "