Yeni Şafak'a göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hafta içinde DEM Parti heyetiyle bir araya geleceği duyurulmuştu. Erdoğan, DEM Parti heyetini yarın kabul edecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hafta içinde DEM Parti heyetiyle bir araya geleceği duyurulmuştu. Erdoğan, DEM Parti heyetini yarın kabul edecek.

Erdoğan ile görüşmede, İmralı heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan yer alacak.

Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün ise rahatsızlığı nedeniyle görüşmeye katılamayacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Mart'ta gazetecilerin sorusu üzerine DEM Parti İmralı heyetiyle görüşebileceğini açıklamıştı.