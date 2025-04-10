Kremlin'den İstanbul'daki Rusya-ABD görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün İstanbul'da 2. kez bir araya gelen Rusya ve ABD heyetlerinin Ukrayna krizini ele almadığını belirtti.

Peskov, tarafların sadece ikili ilişkilerin normalleştirilmesi üzerinde durduğunu vurguladı.

Peskov, "Rusya ve ABD dışişleri bakanlıkları nezdindeki bu görüşmeler, yalnızca ikili ilişkilerin düzenlenmesi ve normalleştirilmesiyle ilgili. Ukrayna'da çözüm konusu, bu toplantıda istişare edilmiyor" ifadelerini kullandı.

Peskov, görüşmenin kaç saat süreceğine ilişkin bir soru karşısında, "Herhangi bir zaman çerçevesi bulunmuyor. Herkesin en kısa sürede çözüm sağlanmasından yana olduğuna ancak bunu yaparken tarafların çıkarlarının gözetilmesi gerektiğine dair bir anlayış hakim" yanıtını verdi.

Peskov'un öne çıkan diğer açıklamaları şöyle:

▪️Avrupa ülkelerinin dondurulmuş Rus varlıklarına ilişkin politikalarını revize ettiğine inanmak imkansız, gidişat pek iyi değil.

▪️Rusya, kendi varlıklarına ilişkin haklarından veya bunları yurtdışında korumaya yönelik eylemlerinden asla vazgeçmeyecek.

▪️Avrupalılar, Rusya da dahil diğer ülkelere öğretmeye çalıştıkları demokrasi standartlarının dışına bizzat çıkıyorlar.

▪️Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Rusya'nın Çin'i Ukrayna'daki çatışmaya çekmeye çalıştığı yönündeki sözleri gerçeği yansıtmıyor. Pekin, bu krizde her zaman dengeli bir pozisyon aldı.

▪️Rusya Devlet Başkanı Putin yarın bir bölgeye ziyaret gerçekleştirecek. Kremlin, ziyaretin ayrıntılarını zamanı gelince açıklayacak.