Türkiye, Colani-Irak temasını organize ediyor iddiası

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeybatısındaki Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed Colani ile Irak hükümetinden bazı yetkilileri Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya getirmeye çalıştığı iddia edildi.

Alaraby gazetesine göre, Irak hükümetinden üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberinde, söz konusu görüşmenin önümüzdeki cumartesi günü yapılacak olan Antalya Forumu’nun oturum aralarında gerçekleşmesinin planlandığını yazdı.

İsmi açıklanmayan Iraklı yetkili, “Türk tarafı, Iraklı yetkililer ile Colani arasında bir görüşme zemini oluşturma çabasında” dedi.

Görüşmenin Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın bilgisi ve koordinasyonuyla yapılmasının öngörüldüğünü belirtti.

Görüşmede Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin yer alıp almayacağı sorusuna ise yetkili, “Evet, Türkiye günlerdir bu görüşmenin gerçekleşmesi için çaba harcıyor. Ancak Çarşamba sabahı itibarıyla Başbakan Sudani tarafından bu görüşmeye henüz onay verilmiş değil” cevabını verdi.

Ancak kesinleşen bilgilere göre Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’nin foruma katılacağı bildirildi.