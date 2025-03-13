Rusya: ABD-Ukrayna görüşmesinin sonuçlarını izliyoruz

Sputnik'e göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında, ABD ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmede kabul edilen ortak açıklamayı incelediklerini bildirdi.

Zaharova, “ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında 11 Mart tarihinde Cidde'de gerçekleştirilen toplantıyı yakından takip ettik ve bunu yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Toplantı sonucunda kabul edilen ve çeşitli fikirler içeren ortak açıklamayı incelediklerini kaydeden Rus diplomat, "Bu konuda henüz hiçbir resmi bildirim almadık. ABD tarafıyla ileride gerçekleştireceğimiz görüşmeler sırasında, bu ortak açıklamadaki girişimleri görüşmeye hazır olacağız. Bu türden görüşmelerin bugün yapılabileceğini de söyleyebilirim” ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Carolyn Levitt önceki gün yaptığı açıklamada, ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya’yı ateşkes anlaşması imzalamaya ikna etmek üzere Moskova'yı ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Witkoff'u taşıyan uçağın bugün Rusya’nın başkenti Moskova’ya indiği bildirilmişti.

‘AB’nin Ukrayna’ya barış gücü gönderme planı kışkırtıcı’

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ukrayna’ya barış gücü askerlerini gönderme planını değerlendiren Rus diplomat, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

Bu tür planların dile getirilmesinin bile açıkça kışkırtıcı bir adım olduğuna ve çatışmayı çözüme kavuşturmayı değil, Kiev rejiminin üst düzey yetkilileri arasında sağlıksız ve zararlı yanılsamaları sürdürmeyi amaçladığına inanıyoruz.

Zaharova, Batılı askeri personelin en azından 2015'ten beri sınırlı sayıda ve gizli de olsa Ukrayna'da bulunduğunun farkında olduklarını kaydetti.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO birliklerinin “herhangi bir bayrak altında, herhangi bir sıfatla” Ukrayna topraklarında bulunmasının Rusya için bir tehdit olduğunu dile getirmişti.

