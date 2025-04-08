İran ve Türkiye İnşaat Sektörü Ortak Sergisi düzenleniyor

İran ve Türkiye İnşaat Sektörü Ortak Sergisi, "İran Proje" adıyla 24-27 Nisan 2025 tarihleri arasinda Türkiye'nin Van şehrinde düzenlenecektir.

Bu sergi, sanayi sahipleri, inşaatçılar, ticaret adamları, ihracatçı dernekleri, ticaret odası üyeleri, inşaat mühendisleri ve teknoloji odaklı şirketlerin katılımıyla inşaat malzemeleri, ekipmanları ve mühendislik hizmetlerinin sergilenmesi için bir fırsat sunacaktır.

Sergi, İran Ticaret Geliştirme Organizasyonu'nun izniyle ve bu organizasyonun Van'daki ticaret ofisinin işbirliğiyle gerçekleştirilecektir. Bu etkinlikte, İranlı ve Türk şirketleri arasında B2B ticari görüşmeler yapılacaktır.

Sergide yer alacak ürün grupları şunlardır:

-Demir ve çelik, inşaat demiri, çimento, seramik ve fayans, vitrifiye ürünler, taş, asfalt, cam inşaat malzemeleri, plastik duvar kaplamaları, iç mekan tasarımı ve dekorasyonu, kablolar, prizler, şömineler, alçı, kireç, tuğla, yapıştırıcılar, boya, inşaat makineleri ve ekipmanları, boru ve bağlantılar, musluklar, kapı ve pencereler, hafifletme ve güçlendirme, enerji verimliliği, beton, duvar kaplamaları, asma tavanlar, baseboard, yer döşemeleri, vidalar, çiviler, naylon ve naylonsuz torbalar, cam ve pencere bağlantıları, eldivenler, mermer, levhalar vb.

-Polimer ürünler: Polietilen, PVC, polistiren, ABS, akrilik, poliamid vb.

-Isı, nem ve ses yalıtım malzemeleri, polimer borular, inşaat taşları, asphalt

-Nanoteknoloji ürünleri: Alev geciktirici kaplamalar, nanokompozitler, nanoteknoloji camları, sıva yalıtım malzemeleri, dış cephe kaplamaları, nanoteknoloji tuğlaları ve çimentosu

Detaylı bilgi almak isteyenler, 09122060888 ve 021-88340036 numaralı telefonlardan iletişime geçebilir veya www.vantpo.com web sitesini ziyaret edebilirler. Ayrıca, info@vantpo.com e-posta adresiyle sergi sekreteryasıyla iletişime geçilebilir.

Bu sergi, İran ve Türkiye arasındaki inşaat sektöründeki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve bu sektördeki yeni ürünler ve teknolojilerin tanıtılması için eşsiz bir fırsat sunmaktadır.