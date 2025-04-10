İran-Bahreyn dışişleri bakanları bölgeyi görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid El-Zeyani, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele almak üzere Çarşamba gecesi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı, telefon görüşmesinde, ülkemizin Cumhurbaşkanı ile Bahreyn Kralı arasında yakın zamanda gerçekleşen telefon görüşmesine atıfta bulunarak, iki ülke arasında karşılıklı ilgi duyulan konularda istişare ve etkileşimlerin devam etmesi yönündeki temennisini dile getirdi.

Erakçi ayrıca, bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesi için bölge ülkeleri arasındaki istişarelerin sürdürülmesinin önemini vurgulayarak, İran'ın bu konuda iş birliğine hazır olduğunu bildirdi.