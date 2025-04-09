Yemen, ABD’ye ait MQ-9 insansız hava aracını düşürdü

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, ülkesinin hava savunma sistemlerinin, El Cevf ilinin hava sahasında ABD’ye ait MQ-9 insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

Yahya Seri, söz konusu insansız hava aracının yerli üretim bir füzeyle düşürüldüğünü açıkladı.

Bunun, Yemen hava savunmasının düşürdüğü 18. insansız hava aracı olduğunu vurgulayan Seri ayrıca, son 10 gün içinde düşürülen üçüncü MQ-9 tipi insansız hava aracı olduğunu belirtti.

Seri açıklamasının devamında Filistin halkını desteklemeye, Gazze'ye yönelik saldırılar durana kadar devam edeceklerini vurguladı.