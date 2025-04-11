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11 Nis 2025 09:24

Müzakereler ABD'nin niyetini ve ciddiyetini ölçmek için bir sınavdır

Müzakereler ABD'nin niyetini ve ciddiyetini ölçmek için bir sınavdır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Cumartesi günü yapılacak görüşmeleri ABD’nin niyet ve ciddiyetini ölçmek için bir sınav olarak değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X sosyal medya platformundan İran- ABD müzakereleri ile ilgili olarak paylaşımda bulundu.

Bekayi paylaşımında, “Biz iyi niyet ve tam bir uyanıklıkla diplomasiye gerçek bir fırsat veriyoruz. ABD, söylemlerine rağmen alınan bu kararın kıymetini bilmelidir.” dedi.

Bekayi ayrıca, “Ne peşin hüküm veriyoruz ne de kehanette bulunuyoruz; biz Cumartesi günü karşı tarafın niyet ve ciddiyetini değerlendirmeyi ve buna göre sonraki adımlarımızı şekillendirmeyi planlıyoruz.” ifadesini ekledi.

News ID 1925910

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