İran ve Norveç dışişleri bakan yardımcıları ikili ilişkileri görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, Antalya'da 'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' temasıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2025' marjında, Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Kravik ile bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

Görüşmede taraflar ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundular ve iki ülke arasında siyasi ve diplomatik istişarelerin sürdürülmesinin önemine vurgu yaptılar.