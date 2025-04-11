İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Hırvatistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, Antalya'da 'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' temasıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2025' marjında Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile bir araya geldi.

Tahran-Zagreb ikili ilişkilerindeki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğinin genişletilmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Hatipzade, İran ve Hırvatistan arasındaki işbirliği potansiyeline atıfta bulunarak, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişareleri arttırmaya ve kamu-özel bağlarını güçlendirmeye çağırdı.

Bu önerileri memnuniyetle karşılayan Hırvatistan Dışişleri Bakanı ise, ülkesinin kapsamlı istişare ve işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.