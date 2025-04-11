Erdoğan, Aliyev ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da 'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' temasıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2025' marjında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Erdoğan'ın kaldığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi.

Antalya Diplomasi Forumu'nun resmi açılışı, saat 15.00'te Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmalarıyla yapılacak.

Kentte bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ve teması 'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' olarak belirlenen ADF-2025'e pek çok ülkeden cumhurbaşkanı, başbakan, dışişleri bakanları başta olmak üzere çok sayıda üst düzey bakan ve devlet yöneticileriyle, birçok bölgesel ve uluslararası teşkilatın yöneticisi olmak üzere 4 bini aşkın isim katılıyo