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12 Nis 2025 13:38

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Antalya’da görüştü

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Antalya’da görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi.

Oxu.Az'ın haberine göre, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşme IV. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025) çerçevesinde gerçekleşti.

Taraflar, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulması Hakkında Anlaşma metninin sonlandırılmasının ardından normalleşme sürecindeki mevcut durumu ele aldılar.

Bakanlar, diyaloğu sürdürmeye hazır olduklarını ifade ettiler.

News ID 1925947

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