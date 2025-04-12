İran ve Irak arasında Antalya’da diplomatik görüşme

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatipzade, Türkiye’nin Antalya kentinde düzenlenen “Antalya Diplomasi Forumu” çerçevesinde Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile bir araya geldi.

Hatipzade ayrıca, “Antalya Diplomasi Forumu” çerçevesinde Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Kravik ile de görüşmelerde bulunmuştu.

Antalya Diplomasi Forumu’nun (ADF2025) dördüncüsü, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde 11 Nisan'da başlamıştır.

Antalya Diplomasi Forumu, karmaşık sınamaların ve çoklu krizlerin damgasını vurduğu; istikrarsızlık ve öngörülemezliğin giderek arttığı bir çağda, çok taraflı düzenin sistemik sorunlarını değerlendirmeyi ve hızla değişen uluslararası ortamda diplomasinin önemine dikkat çeken diyaloğu teşvik etmeyi amaçlamaktadır.