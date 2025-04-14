İranlı gazetecilerden Gazze için ayağa kalkma çağrısı

İran'da 1800'den fazla gazeteci, Gazze'ye yönelik Siyonist İsrail saldırılarını kınayan bir açık mektup yayınladı. İranlı gazeteciler dünyadaki tüm özgür insanları Siyonist rejimin suçlarına karşı ayağa kalkmaya çağırdı.

Mektubun tam metni şöyle:

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez; ancak haksızlığa uğrayan başka. Allah her şeyi işitici ve bilicidir. (Nisâ Sûresi 148. ayeti)

"Hadi bir şeyler yapalım"

Bir füze bir binaya isabet eder etmez patlama sesi duyuluyor, önce duman, toz ve ateş havaya yükseliyor, biraz sonra... siyah noktalar tüm görüntüyü kaplıyor; İnanılmaz bir hızla gökyüzüne uçan ve daha sonra yere düşen siyah noktalar. Peki kareye yansıyan bu noktalar ne? Patlamanın gücüyle gök yüzü ve yer arasında böyle dolaşan parçalar ne? ... Biraz zaman geçtiğinde o siyah noktaların eller, kafalar, gövdeler olduğunu ve saldırı sonucu gök yüzüne uçan ceset parçaları olduğunu anlıyoruz. Görüyor musunuz? Bu, yanıp gök yüzüne uçan bir insanın parçalarıdır... Adı acılarla harmanlanmış bir diyarda: Gazze.

Dünyanın Gazze Şeridi’nde yaşanan "soykırım"ın rötuşsuz görüntülerini izlemeye alıştığı bir dönemde yaşıyoruz. İnsanlık Gazze'deki acıları görüp de sessiz kalıyorsa yazıklar olsun;

Akıtılan kan ırmağını ve masum insanların parçalanmış cesetleri görmesine rağmen sessiz kalan uluslararası topluma ve Birleşmiş Millet’e yazıklar olsun;

Bu kadar açık ve çıplak bir katliam görüntüsü karşısında insanlık hiçbir şey söylemiyorsa yazıklar olsun;

"Charlie Hebdo" adlı mizah dergisine karşı el ele verip destek yürüyüşü düzenleyen ancak Filistinli Müslümanlar için ayağa kalkmadan Siyonist reijmin vahşi ve organize suçlarını izleyen 50 Müslüman ülkenin liderlerine yazıklar olsun;

Ve vay halimize...

Bugün (Gazze’deki) yaşananları görüp, tarihin adı unutulmuş utanç verici kişileri gibi sessiz kalıp insanlık için utanç kaynağı olursak vay halimize.

Gazze Şeridi'ndeki Müslüman halkın içinde bulunduğu acı ve üzücü durumu yüreklerimizi parçalıyor. Gözlerimiz yaşlı, yüreğimiz Siyonist düşmana karşı öfkeyle dolu. İranlı basın mensupları ve gazeteciler olarak bu gezegende kendisini ‘insan’ olarak gören herkese yardım elimizi uzatıyoruz...

Dünyadaki kardeşlermiz! Babalar! Anneler! Aziz dostlar! Gazze'de yaşanan acılara tüm yüreğimizle haykırmalıyız. Filistin'in sesi olmalıyız ve dünyayı Siyonist soykırıma, İsrail rejiminin katliam makinesine karşı bir mücadele alanına çevirmeliyiz. Bugün, zalim ABD hükümeti adına Batı Asya bölgesini ateşe veren Siyonist rejim, insan hakları düşmanı hükümeti temsil ederken yeryüzünde Şeytan'ı temsil etmeyi amaçlıyor ve bu vahşi soykırımla hem Gazze Şeridi’ni hem de tüm "insanlık" gezegenini ateşe vermeye çalışıyor.

Gazze bugün şeytana karşı insanlığın cephesidir. İçinde hala pak bir yüreğin attığını hisseden herkesi, bir araya gelip mazlum Gazze için "bir şeyler yapmaya" çağırıyor ve yalvarıyoruz. Sessiz kalmamalıyız. En azından bunu yapabiliriz.

