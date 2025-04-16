İran, Siyonist Rejimin işgal altındaki Filistin’deki suçlarını sürdürmesini kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Özel Raportörü, Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), FAO, UNICEF ve UNRWA gibi çeşitli uluslararası kuruluşların son dönemdeki çok sayıda belgeye dayalı raporlarına atıfta bulunarak, “İsrail rejiminin Filistinlileri katletmesi, hayati altyapıları yok etmesi, sağlık merkezlerini tahrip etmesi, insani yardımların ve temel ihtiyaç maddelerinin girişini engellemesi, Gazze’yi tamamen kuşatması ve su, elektrik ile yakıtı kesmesi açıkça soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı işlenmiş suçlar niteliğindedir. Bu suçları işleyen Siyonist rejimin yetkilileri ve politikacıları yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Gazze'deki insani durumun felaket boyutunda olduğuna dair açıklamalarına atıfta bulunarak, “Bu bölgedeki savunmasız insanlar, özellikle kadınlar ve çocuklar, UNRWA Komiseri’nin de belirttiği üzere her gün yoğun bombardımana, yaygın açlığa, hastalıklara, zorunlu göçe ve genel olarak sistematik bir yok edilme sürecine maruz kalmaktadır. Bu eylemler açık bir şekilde etnik temizlik ve Filistin milletinin imhası niyetiyle gerçekleştirilmektedir” ifadesini kullandı.

İsrail rejiminin yardım görevlileri ve gazetecileri kasten hedef alarak ve öldürerek organize bir şekilde Gazze halkının mazlumiyetini duyurmaya çalışan sesleri susturmaya çalıştığını vurgulayan Bekayi, “Ancak Filistinli gazetecilerin cesareti ve bağımsız küresel medya ile aktivistlerin giderek artan varlığı, ‘Soykırımı Durdurun’ adlı uluslararası kampanya çerçevesinde bu suçların ifşa edilmesi için yeni bir dalga oluşturmuş ve dünyanın birçok şehrinde yapılan geniş çaplı halk gösterileriyle Siyonistlerin suçları kınanmıştır” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Gazze ve Filistin halkının yanında durarak onları destekleyen kurumlara, medya kuruluşlarına ve aktivistlere teşekkür etti ve tüm hükümetlere, halklara, uluslararası kuruluşlara ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne çağrıda bulunarak; bu soykırımın ve masum insanların öldürülmesinin durdurulması için acil ve kararlı bir şekilde harekete geçilmesini ve bu korkunç suçları işleyenlerin yargılanması ve cezalandırılması için gerekli zeminin hazırlanmasını istedi.