Siyonist uzmanın Suudi Arabistan Savunma Bakanı'nın Tahran ziyaretine ilişkin görüşü

İsrail askeri istihbarat teşkilatının eski İran masası şefi Danny Citrinovich, Suudi Arabistan savunma Bakanı'nın İran ziyaretiyle ilgili şunları yazdı:

Bu gezi, özellikle ABD'nin Yemenlilerle yaşadığı askeri çatışma ve İran'la olası bir çatışma ihtimali göz önüne alındığında büyük önem taşıyor. Görünen o ki, gergin bölgesel ortamda Suudi Arabistan, 2019'daki gibi iki ülke arasındaki ilişkilerin tekrar gerginliğe sürüklenmemesi için İran'la bir uzlaşmaya varmaya çalışıyor.

Suudi Savunma Bakanı'nın Tahran ziyareti, Suudi yönetiminin İran'a yönelik askeri saldırıya destek verdiğini düşünenlerin yanıldığının bir başka göstergesi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Sn. Halid bin Selman Al-Suud resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Tahran'a geldi.