İran ve Suudi Arabistan arasında önemli görüşme

Resmi temaslar kurmak üzere Tahran'a gelen Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud ile İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan görüştü.

Görüşmede ikili işbirliği, bölgesel güvenlik, Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarının devam etmesi ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

İranlı yetkili İran ve Suudi Arabistan, bölgede güvenliği ve ilerlemeyi sağlayacak "iş birliği stratejisine" sahip iki büyük ve önemli ülkedir" dedi.

Yüksek Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri, Suudi Savunma Bakanı'nın Tahran ziyaretini iş birliğinin sürdürülmesi yönünde etkili bir adım olarak değerlendirerek, "İki ülke arasındaki ilişkilerin seviyesi, ikili anlaşmanın ardından yükselişte ve bu iş birliğini ortak yatırımlar da dahil olmak üzere her düzeyde genişletmeye hazırız." dedi.

İkili görüşmelerde ayrıca İsrail rejiminin saldırganlığının kınandıği, Gazze halkına yönelik benzeri görülmemiş şiddetin derhal durdurulması gerektiği vurgulandı.