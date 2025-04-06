İran Ordusu'ndan güç gösterisi: "Her türlü tehdide karşı hazırız"

İran Ordu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Sabahiferd, İran'ın silahlı kuvvetlerinin her türlü tehdide karşı tam hazırlık içinde olduğunu vurguladı.

Tuğgeneral Sabahiferd, “Silahlı kuvvetlerimiz bugün her zamankinden daha güçlü ve savaşa hazırlıklı. Herhangi bir yanlış hesaplama, düşman için ağır bir karşılık doğurur,” dedi.

İranlı komutan, İran’ın hava savunma kabiliyetlerinin tamamen yerli teknolojilerle geliştirildiğini ve mevcut tehditlere göre sistemlerin sürekli güncellendiğini belirtti.

Tuğgeneral Sabahiferd son bir ay içinde bazı hava savunma birimlerinin düşmanın beklemediği gelişmiş silahlarla donatıldığını da açıkladı.

Sabahiferd, düşmanlara yönelik mesajında, her türlü askeri girişimin İran’ın güçlü cevabıyla karşılaşacağını ve bunun düşmanlar için büyük bir hata olacağını ifade etti.