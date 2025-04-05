İranlı komutanlardan güneyde hava savunma incelemesi

İran’ın üst düzey askerî yetkilileri, ülkenin güneyindeki hava savunma bölgelerinde operasyonel bir inceleme gerçekleştirdi.

İran Ordu Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Sabahiferd, ve Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı General Amir Ali Hacızadeh, Güney Hava Savunma Bölgesi’ni ve körfezdeki adalarda konuşlu birlikleri ziyaret etti.

Ziyarette birliklerin muharebe gücü ve savunma hazırlıkları detaylı biçimde değerlendirildi.

Komutanlar, yerinde yapılan operasyonel incelemelerle bölgedeki savunma sistemlerinin etkinliği ve hazırlık seviyeleri hakkında bilgi aldı.